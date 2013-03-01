台湾货币市场：提存期底资金偏紧但短率仍持稳，下周关注央行冲销力道

* 旬底资金需求略增

* 短率持稳低档

* 下周关注央行冲销力道

记者 詹静宜

路透台北3月1日 - 台湾银行间短率周五持稳。今日是提存期的最后一个交易日，货币市场流动性稍有减弱，资金略为偏紧，但不致于影响资金调度，令短率表现仍算平稳；展望下周迈入新旬，资金将偏向宽裕，料短率可望续处低位。

银行交易人士表示，由于央行近日开放一个月内天期存单(14+28天)，吸引银行间多以定存单为优先，央行近日的冲销力道略有增温，下周步入期初市场资金料偏滥，后续关注央行冲销力道。

"今天拆出交易对手变多，但交易量变得很零星！"一位大型资金拆出银行说.

今年农历春节的通货发行数在2月8日续创下历史高位，通货发行数达1兆(万亿)8,730亿台币。自上周一(18日)农历年后首日上班开始通货回笼，累计至27日的通货回笼总计达2,699.52亿台币，周三单日回笼达119.95亿台币。

本地时间16:00，银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.390%，上日收在0.389%;今日区间在0.295-0.42%，上日在0.295-0.43%；一周拆款利率在0.388-0.450%，上交易日在0.388-0.50%。

**短票利率持平**

票券商指出，今日发票量持平，短票利率与上日大致不变，展望下周正逢月初，发票量并不多，利率则可望持平在既有区间。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。

台湾央行今日存单到期金额318亿，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期金额共13,225.6亿台币，分别是周一6,823.9亿，周二53亿，周三3,610.7亿，周四1,164亿以及周五1,574亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为850亿台币；至周四累计超额准备为3,845亿台币，加计前期1%的超额准备为5,272亿台币。

**公债RP利率持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率周五持稳。资金调度人士表示，进入新月份，资金状况平稳，主要以续做为主。

一票券商指出，前半周因有寿险调整部位，部分业者面临较明显赎回，今天是3月的第一个交易日，资金回流的速度没那么快，因此市场资金并没有太过宽裕。

另一证券商交易员则指出，投信业者找券需求仍强，但没有新券可做，因此以到期续做为主。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%。

票券商方面，大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.68-0.73%。