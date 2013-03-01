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市场报道 | 2013年 3月 2日 星期六 00:06 BJT

美国各类经济指标总览--2013/3/1

美国供应管理协会(ISM)周五公布，2月制造业指数为54.2，预估为52.5；1月为53.1。2月制造业指数为2011年6月
来最高，新订单分项指数为2011年4月来最高。 
    
    美国商务部周五公布，美国1月建筑支出下降2.1%，预估为增长0.4%。12月修正后为增加1.1%，前值为增长0.
9%。 
    
    美国商务部周五公布,美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平，同比上升1.2%，升幅为2009年10月以
来最低，核心PCE升幅为2011年4月以来最低。美国1月个人所得较前月减少3.6%(预估为减少2.2%)，创1993年1月
以来最大跌幅。       
    
                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.9  (1月)                        7.8  (12月修正值)
 非农业就业岗位(万)               增加15.7  (1月)                   增加19.6  (12月修正值)
 平均时薪(%)                          +0.2  (1月)                       +0.3  (12月)
 消费者物价指数(CPI)(%)               持平  (1月)                       持平  (12月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.3  (1月)                       +0.1  (12月)
 实质所得(%)                          +0.1  (1月)                       +0.3  (12月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               +0.2  (1月)                       -0.3  (12月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.2  (1月)                       +0.1  (12月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +0.1  (第四季修正值)              +3.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                       +0.9  (第四季修正值)              +2.7  (第三季终值)
 零售销售(%)                          +0.1  (1月)                       +0.5  (12月)
 国际贸易收支(亿美元)            逆差385.4  (12月)                 逆差486.1  (11月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                          -0.1  (1月)                       +0.4  (12月修正值)
 产能利用率(%)                        79.1  (1月)                       79.3  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 34.4  (2月23日当周)               36.6  (2月16日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                   盈余30  (1月)                    赤字2.6  (12月)
 领先指标(%)                          +0.2  (1月)                       +0.5  (12月)
 个人所得(%)                          -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)              增加160.5  (11月)                 增加140.8  (10月修正值)
 企业库存(%)                          +0.1  (12月)                      +0.2  (11月修正值)
 建筑支出(%)                          -2.1  (1月)                       +1.1  (12月修正值)
 消费者信心                           58.6  (1月)                       66.7  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                       89.0  (1月)                       97.3  (12月修正值)
 建筑许可(万户)                       90.4  (1月修正值)                 90.9  (12月修正值)
 成屋销售(万户)                        492  (1月)                        490  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                       36.9  (12月)                      39.8  (11月修正值)
 工厂订单(%)                          +1.8  (12月)                      -0.3  (11月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                -5.2  (1月)                       +3.7  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             55.2  (1月)                       55.7  (12月修正值)
 供应管理协会制造业指数               54.2  (2月)                       53.1  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                    -0.1  (12月)                      +0.4  (11月修正值)
 进口物价(%)                          +0.6  (1月)                       -0.5  (12月修正值)
 出口物价(%)                          +0.3  (1月)                       -0.1  (12月修正值)
 单位劳工成本(%)                      +4.5  (第四季初值)                -2.3  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                      -2.0  (第四季初值)                +3.2  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                赤字1,075.1  (第三季)             赤字1,181.1  (第二季修正值)
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