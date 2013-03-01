版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 16:17 BJT

标题新闻：土耳其2月制造业PMI为53.5低于1月的54.0，但为连续第六个月景气扩张

注：采购经理人指数(PMI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐