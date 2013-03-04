《交易视点》中国银行间市场信用债供给压力或逐步攀升--中金

路透上海3月4日--- - 中国大型券商--中金公司最新发布的中国信用策略周报称，银行间市场信用债供给压力将逐步攀升，信用利差虽然短期内暂不具有大幅反弹的压力，但再继续压缩已经非常困难，短融中票收益率将呈现小幅震荡格局。

**四部委新政暂难撼动城投债风险偏好**

财政部等四部委去年末下发《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》，从严禁吸收公众资金、规范地方政府回购方式举债、加强对融资平台注资管理、规范融资平台公司融资行为、制止地方政府违规担保承诺等方面再次对地方政府融资行为作出了规范限制。

从《通知》文字表述来看，如果严格执行落实，对地方政府再融资能力以及城投债有较大负面影响， 一是会加大地方政府的再融资压力，二是会加大公募城投类债券的供给压力。

不过，从近年关于融资平台的政策来看，关键要看落实和执行力度。虽然长远看规范地方政府融资行为势在必行，但如果执行过严，短期内大幅收紧地方政府融资活动则可能导致大面积的资金链断裂，也非监管部门初衷。

因此，我们判断监管仍会是在短期风险暴露和长期风险控制之间权衡，《通知》的执行仍会具有相当弹性，短期内对城投债的实质影响有限。

更根本上，目前市场对于城投债的投资理念基石是对地方政府的兜底预期，而并非城投企业自身资产负债以及损益、现金流状况。因此，只有对政府兜底意愿和兜底能力的预期发生变化，城投债才会出现系统性风险，目前看，短期内这种风险还不大。

**银行间：供给压力可能逐步提升**

2月受春节工作日减少影响，全月信用债净增量只有1,000亿元，大约为1月的一半，但1-2月净增量合计相比去年同期增长了50%，主要是来自于城投债和定向工具的贡献。

我们认为3月供给压力有可能会逐步提升。首先，假期效应结束后发行频率将恢复正常，且3月是传统的信用债供给旺季。其次，目前各类储备发行量仍然很高。第三，经过年初以来收益率的下行，加上发行利率指导下限取消，债券相对于贷款节约融资成本优势又逐步显现。

我们预计3月信用债净增量恢复到1月2,000亿左右水平的可能性较大，不排除会有一定增长，比如超过2,200亿。展望3月份，我们预计整体资金面仍将维持相对宽松，配置需求将仍然较强，有利于信用利差继续维持在低位。

但另一方面供给压力也将逐步攀升，信用利差虽然短期内暂不具有大幅反弹的压力，但再继续压缩已经非常困难，短融中票收益率将呈现小幅震荡格局。我们维持信用债交易价值空间已明显缩小，但配置价值仍然较突出的观点，建议加强个券甄别。

**交易所：短期波动尚不足引发大调整**

本周交易所资金面紧张程度超出市场预期，回购利率上升幅度远高于银行间，说明在前期资金面宽松以及收益率下行刺激下，交易所投资者杠杆率继续提升，导致资金面较以往更加脆弱。

不过，我们预计近期资金面紧张是阶段性的，不会持续太长时间，因此暂时尚不足以引起高收益债的大幅调整。对上半年资金面的整体判断仍然保持乐观，需要关注的是资金面的持续紧张，这在下半年的变数更大。

基本面方面，尽管仍然不容乐观，潜在风险事件仍然较多，但信用风险目前仍然不是市场的主要担忧，只是在未来市场调整的情况下，信用风险偏好的下降会加剧市场的调整幅度，从而相互反馈。

近期需要特别关注的风险是11超日债能否顺利付息以及年报业绩地雷：超日债3月5日将公告能否付 息，若不能付息市场的承受能力如何仍然需要密切关注，毕竟从目前债券的表现看，实际上已经包含了顺利付息的乐观预期。

年报业绩快报新出现亏损的企业中，需关注发行过公司债横店东磁、三钢闽光、智光电气、雅致股份、新筑股份、大康牧业、向日葵。

整体上我们仍然维持降低高收益债仓位的策略建议，毕竟目前无论是绝对收益还是利差保护空间都较弱，风险收益权衡考量，价值明显下降。具体操作中，甄别个券仍然与市场判断同样重要。

**评级调整**

上周单独公告3项评级行动，其中新世纪将农六师和中利科技评级展望由稳定调整至观望，我们将农六师评分由4下调至4-，中利科技维持5+不变。另外农六师实际控制的新中基仍在破产重整过程中，提醒投资者关注该事件可能对农六师产生进一步不利影响。

上周唯一的正面评级行动为联合将10武中小债担保人及再担保人主体评级、该债券债项评级均上调一小档，我们将担保人武汉信用及10 武国资债债项评分均上调一小档至4+，武国资评分维持3-不变。(完)