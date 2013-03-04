台湾货币市场：3月4日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月4日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
－央行存单到期6,823.9亿台币。
－93甲4期公债付息17.8125亿台币。
**紧缩因素：
－央行料发行存单。
---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素:
－央行存单到期4兆（万亿）2,151.30亿台币＜TWNCDTB1＞：
03/05 53.00亿
03/06 3,610.70亿
03/07 1,164.00亿
03/08 1,574.00亿
03/09 78.00亿
03/10 1,298.50亿
03/11 159.00亿
03/12 73.00亿
03/13 2,189.60亿
03/14 92.00亿
*03/15 654.50亿
03/18 134.10亿
03/19 36.00亿
03/20 857.05亿
03/21 5,885.00亿
03/22 3,423.50亿
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
*03/29 366.00亿
04/01 58.50亿
04/02 15.00亿
04/03 132.00亿
－公债还本付息881.1875亿台币
03/05 98甲3期4息 11亿
03/06 90甲3期12息 23.125亿
03/07 92甲4期本金 700亿
03/07 92甲4期10息 13.125亿
03/07 101甲5期1息 10亿
03/10 99甲5期3息 11亿
03/14 89甲9期13息 30.625亿
03/14 97甲3期5息 17.8125亿
03/16 94甲4期8息 18亿
03/16 96甲3期6息 15亿
03/16 101乙1期1息 6.5亿
03/17 100甲5期2息 11亿
03/31 95甲3期7息 14亿
－月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
－3/6：发行“102甲6期”公债，金额400亿台币，天期10年期。
－3/7：央行364天期存单交割，金额1,000亿台币，6日标售。 －3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。
－3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
－营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。（完） (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。