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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：3月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月4日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

－央行存单到期6,823.9亿台币。

－93甲4期公债付息17.8125亿台币。

**紧缩因素：

－央行料发行存单。

---------------------------------------------------- （本提存期）

宽松因素:

－央行存单到期4兆（万亿）2,151.30亿台币＜TWNCDTB1＞：

03/05 53.00亿

03/06 3,610.70亿

03/07 1,164.00亿

03/08 1,574.00亿

03/09 78.00亿

03/10 1,298.50亿

03/11 159.00亿

03/12 73.00亿

03/13 2,189.60亿

03/14 92.00亿

*03/15 654.50亿

03/18 134.10亿

03/19 36.00亿

03/20 857.05亿

03/21 5,885.00亿

03/22 3,423.50亿

03/23 250.00亿

03/24 7,408.00亿

03/25 459.00亿

03/26 40.50亿

03/27 8,272.85亿

03/28 3,867.50亿

*03/29 366.00亿

04/01 58.50亿

04/02 15.00亿

04/03 132.00亿

－公债还本付息881.1875亿台币

03/05 98甲3期4息 11亿

03/06 90甲3期12息 23.125亿

03/07 92甲4期本金 700亿

03/07 92甲4期10息 13.125亿

03/07 101甲5期1息 10亿

03/10 99甲5期3息 11亿

03/14 89甲9期13息 30.625亿

03/14 97甲3期5息 17.8125亿

03/16 94甲4期8息 18亿

03/16 96甲3期6息 15亿

03/16 101乙1期1息 6.5亿

03/17 100甲5期2息 11亿

03/31 95甲3期7息 14亿

－月底军公教薪饷拨款

紧缩因素:

－3/6：发行“102甲6期”公债，金额400亿台币，天期10年期。

－3/7：央行364天期存单交割，金额1,000亿台币，6日标售。 　 －3/21：发行“102乙1期”公债，金额400亿元，天期20年期，18日标售。

－3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。

－营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。（完） (记者 董永年; 审校 张喜良)
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