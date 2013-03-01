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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，两会前夕交投意愿进一步降温

* 人民币即期随中间价收低
    * 两会前交投意愿进一步降温
    * 下周两会间清淡市况料持续

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京3月1日 - 人民币兑美元即期 周五收低。隔夜美元反弹，人民币中
间价也在三天连涨后稍做回调，市场结购汇虽仍然稍偏向净结汇，但全国两会(人大和政协
会议)前夕交投意愿进一步降温，波动幅度继续收窄。
    
    交易员预计，下周两会期间，在监管层维稳的政策思路下，市场可能会继续维持当前的
清淡行情，往上往下空间可能都不大。
    
    “感觉近期监管还是在少数干预，市场往下的时候就会进来买一些。今天中间价稍微回
调，大家也很默契，价格跟着动一点点。”上海一股份行交易员表示。
    
    上海另一股份行交易员称，午盘出现几波美元买盘消化了一些结汇，不过估计是实需。
尾盘有美元空头平仓，将人民币价位推至日低。
    
    为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标，
较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市
场影响有限。 
        
    欧元周五在亚洲交易时段持稳，投资者对于略微令人失望的中国经济数据反应不大。2
月欧元兑美元录得九个月来最大单月跌幅。欧元的上涨空间仍受限，因意大利政局的不确定
性，以及美国即将启动的政府减支措施，降低了一些投资者的冒险意愿。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市
场人民币的主要报价:        
    
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.2237         6.2213     -0.04%
                       中间价                6.2798         6.2779     -0.03%
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.94% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         24          6.2214     6.2238
                 2013年来即期升贬值幅度       0.11%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                   1,130                       
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:50                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.3152/92       6.3190        
                          CNH即期           6.2155/85       6.2188        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
   
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 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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