更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，两会前夕交投意愿进一步降温

* 人民币即期随中间价收低 * 两会前交投意愿进一步降温 * 下周两会间清淡市况料持续 (新增收盘报价和评论) 路透北京3月1日 - 人民币兑美元即期 周五收低。隔夜美元反弹，人民币中 间价也在三天连涨后稍做回调，市场结购汇虽仍然稍偏向净结汇，但全国两会(人大和政协 会议)前夕交投意愿进一步降温，波动幅度继续收窄。 交易员预计，下周两会期间，在监管层维稳的政策思路下，市场可能会继续维持当前的 清淡行情，往上往下空间可能都不大。 “感觉近期监管还是在少数干预，市场往下的时候就会进来买一些。今天中间价稍微回 调，大家也很默契，价格跟着动一点点。”上海一股份行交易员表示。 上海另一股份行交易员称，午盘出现几波美元买盘消化了一些结汇，不过估计是实需。 尾盘有美元空头平仓，将人民币价位推至日低。 为支持中小企业健康发展，中国外管局适度调增2013年度境内机构短期外债余额指标， 较去年增长15.1%至373.07亿美元。不过市场人士称，因约50亿美元的增幅并不算大，对市 场影响有限。 欧元周五在亚洲交易时段持稳，投资者对于略微令人失望的中国经济数据反应不大。2 月欧元兑美元录得九个月来最大单月跌幅。欧元的上涨空间仍受限，因意大利政局的不确定 性，以及美国即将启动的政府减支措施，降低了一些投资者的冒险意愿。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2237 6.2213 -0.04% 中间价 6.2798 6.2779 -0.03% 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 24 6.2214 6.2238 2013年来即期升贬值幅度 0.11% 1年期美元/人民币掉期升水 1,130 离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日 1年期NDF 6.3152/92 6.3190 CNH即期 6.2155/85 6.2188 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)