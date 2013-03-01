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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:18 BJT

新兴汇市：台币和泰铢因资金流入股市而走高，通胀忧虑打压印尼卢比

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 日圆                           92.63       92.60       -0.03       -6.30       86.79
 坡元                          1.2372      1.2388       +0.13       -1.24      1.2219
 台币                          29.666      29.705       +0.13       -1.79      29.136
 韩元                         1083.90     1083.00       -0.08       -1.23     1070.60
 泰铢                           29.74       29.75       +0.03       +2.93       30.61
 菲律宾披索                     40.67       40.66       -0.01       +0.95       41.05
 印尼卢比                     9676.00     9660.00       -0.17       -0.48     9630.00
 印度卢比                       54.65       54.36       -0.52       +0.63       54.99
 马币                          3.0930      3.0905       -0.08       -1.13      3.0580
 人民币                        6.2226      6.2213       -0.02       +0.12      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 侯向明)
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