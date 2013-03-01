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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:24 BJT

路透基点：台湾大享容器工业相关企业Ta Hsin贷款案启动─RLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾企银已启动Ta Hsin International Investments的五年期2,000万美元定期贷款案。

这笔分期贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码269.5基点，最高先付费用为30基点，融资所得将用为借款方在中国的运营资金。

借款方为在英属维京群岛注册的公司，是玻璃容器制造商大享容器工业的相关企业。大享容器工业在2月2日与九家银行签署一笔13亿台币的五年期融资案，贷款利率为邮局一年期定存利率加码146个基点。(完) (编译 李婷仪; 审校 高琦)
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