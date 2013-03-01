《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增1,206.1亿台币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透台北3月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,206.1亿台币，央行存单未到 期余额为6兆(万亿)5,120.4亿台币。上周存单发行量净增490.5亿台币。 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2月25日(一) 7,162.35 7,194.35 +32 2月26日(二) 3,761.5 3,876.5 +115 2月27日(三) 2,743 3,182.6 +439.6 3月01日(五) 318 937.5 +619.5 总 计 13,984.85 15,190.95 +1,206.1 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 2月25日(一) 55 18 2月26日(二) 48 18 2月27日(三) 48 28 3月01日(五) 108 44 总 计 259 108 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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