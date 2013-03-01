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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增1,206.1亿台币

路透台北3月1日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增1,206.1亿台币，央行存单未到
期余额为6兆(万亿)5,120.4亿台币。上周存单发行量净增490.5亿台币。

       日  期       到期量(亿)       发行量(亿)      增加/减少(亿)
  2月25日(一)         7,162.35         7,194.35                +32
  2月26日(二)          3,761.5          3,876.5               +115
  2月27日(三)            2,743          3,182.6             +439.6
  3月01日(五)              318            937.5             +619.5
       总  计        13,984.85        15,190.95           +1,206.1
 
             中长天期存单发行量                   
       日  期  91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿)
  2月25日(一)                55                 18
  2月26日(二)                48                 18
  2月27日(三)                48                 28
  3月01日(五)               108                 44
   总  计                   259                108
 (完)

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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