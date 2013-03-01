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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:32 BJT

《中国企业债发行日程表》－3月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*余姚经开建投   10       7      6.75%            AA-       3/4-3/6     浙商证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金/余姚水资源投资开发公司提供担保)
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陕西有色        15       6    前三年4.88%        AAA       2/26-3/4    华英证券
金属控股集团           (第三附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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祥源控股集团    6       7     前四年6.85%        AA        2/26-3/4  东方花旗证券  
                 (第四年末附发行人及投资人选择权/新光控股集团提供担保)
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江阴高新区       8       7      6.60%            AA        2/27-3/5    华英证券    
投资开发                (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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四川港航开发    7        7   前五年6.15%         AA-       3/1-3/5     平安证券
              (第五年末附发行人和投资者选择权/四川交通投资提供担保)
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江门滨江建投    12        7      6.60%            AA       2/28-3/6    国金证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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广州越秀集团    28       7    前五年5.20%        AAA       2/28-3/6    广州证券
           (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)      银河证券
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贵阳城投         6       7      6.20%            AA        2/28-3/6    国泰君安证券
                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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福清国投        10      8       6.66%            AA        3/1-3/7     兴业证券       
  (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保）
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绍兴交通       15        7     *6.00%            AA        3/4-3/8     国信证券
投资集团        (第五年末附附发行人和投资者选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 徐永/边竞)
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