《中国企业债发行日程表》－3月1日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *余姚经开建投 10 7 6.75% AA- 3/4-3/6 浙商证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/余姚水资源投资开发公司提供担保) =================================================================================== 陕西有色 15 6 前三年4.88% AAA 2/26-3/4 华英证券 金属控股集团 (第三附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 祥源控股集团 6 7 前四年6.85% AA 2/26-3/4 东方花旗证券 (第四年末附发行人及投资人选择权/新光控股集团提供担保) =================================================================================== 江阴高新区 8 7 6.60% AA 2/27-3/5 华英证券 投资开发 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 四川港航开发 7 7 前五年6.15% AA- 3/1-3/5 平安证券 (第五年末附发行人和投资者选择权/四川交通投资提供担保) =================================================================================== 江门滨江建投 12 7 6.60% AA 2/28-3/6 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 广州越秀集团 28 7 前五年5.20% AAA 2/28-3/6 广州证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) 银河证券 =================================================================================== 贵阳城投 6 7 6.20% AA 2/28-3/6 国泰君安证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 福清国投 10 8 6.66% AA 3/1-3/7 兴业证券 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年偿最后25%本金/以土地使用权及子公司股权提供担保） =================================================================================== 绍兴交通 15 7 *6.00% AA 3/4-3/8 国信证券 投资集团 (第五年末附附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 李宏薇; 审校 徐永/边竞)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选