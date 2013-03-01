重发-《离岸人民币综述》中英换汇协议“有影”，离岸市场2013将蓬勃发展

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记者 李珊珊

路透香港3月1日 - 2013年将是离岸人民币市场快速发展的一年。继台湾市场启动、新加坡指定清算行后，中国与英国之间的换汇协议“有影”，一旦签署将对整体离岸市场发展有着明显的推进，进一步加速人民币国际化的脚步。

作为欧洲重要金融中心，人民币商品一直是伦敦金融城亟欲发展的目标之一。然而，由于资金流变化较大，相关商品发展速度缓慢。以点心债为例，目前仅汇丰、澳新以及建行三档债券发行。

汇丰货币策略分析师Paul Mackel说，“换汇协议将让英国央行提供稳定的人民币资金，...在香港金管局根据与央行的换汇协议，提供人民币流动性安排后，香港CNH流动性变动明显降低。”

伦敦金融城此前表示，至2012年6月底银行同业人民币存款为72亿元，较前一年底的740亿元大幅下滑，主要是银行集团内部储蓄资金转出。

分析人士还指出，与中国签署换汇协议，不仅是有助于伦敦离岸市场更加活络，长远而言，亦有与美元地位相抗衡的意义在。

“中英换汇协议对于伦敦离岸市场有着较大的推进作用。在另一方面，对于英镑也能起到稳定作用。”建银国际首席经济学家刘红哿称。

她并表示，近期拜访欧洲的基金，即有投资人提及美元国际地位太强，需要有另一种货币与其平衡。

根据伦敦金融城最新报告，随着人民币资金池增长，其人民币外汇及相关商品的交易量明显增长，至2012年6月平均每日现汇交量达到17亿美元，较2011年增长150%。可交割远期日均交易额按年增加33%至11亿美元。

欲浏览中国与各国货币互换协议图表，请点选(link.reuters.com/zur64t)

**宝岛债顺利发行**

继首档宝岛债--中信银三年期人民币债券顺利以2.9%定价，台湾人民币债券发行陆续有来。路透引述消息人士指出，德意志银行也将在台发行其首支人民币债券，计划额度为10-20亿元人民币。三年券的参考利率暂定在1.5-2.5%，五年券则在1.6-2.7%。

以成立不到一个月的离岸市场，这样发行结果颇为不俗。市场人士指出，这两档债券在发行策略上各自锁定目标客户，使得利率相较于香港具有竞争力，预料将能吸引更多发行人的目光。

在中信银总额10亿元的宝岛债中，银行及证券各占三分之一，值得注意的是较少参与一级市场的企业，也在此次发行中拿了三分之一的金额。这显示台湾握有人民币头寸的企业，对于相关投资商品有一定的需求。在德银将发行的债券方面，尽管参考利率低于香港离岸水平，市场揣测德银宝岛债规划以具有避税需求的个人投资者为主，因此得以开出较低的利率。

然而，首档债券受到热烈追捧后，市场人士表示,宝岛债发行市场是否能保持如此的热度仍待观察。一是现阶段人民币资金成本偏高，且尚需扣除利息所得税负(withholding tax)，难以长期支撑较低的利率;此外，点心债主要发行方－大陆企业仍被排除在外，供给面受到限制。

一台资金融机构人士指出，台资证券商不能吸引人民币存款，资金成本极高。而银行一旦放款渠道打开，将会优先选择利差较为丰厚的人民币放款。而保险业者也会优先选择收益较高的商品。

“除非政策提出很大的优惠，宝岛债发行利率最终不会跟点心债相差太远。”他说。

香港已发行人民币债券列表.......................请点选

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.............请点选

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.............请点选

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 9,596.0 27 2. 渣打 4,988.0 13 3. 法国巴黎银行 4,861.3 16 4. 澳洲国民银行 2,000.0 3 5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

－中国银行 对香港及台北两地的人民币清算服务作出调整，同时开办定存业务。

－新华社报导称,中国证监会已完成人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证 券投资试点办法修改，目前正进行部委会签程序，不久将正式实施。此次试点办法修改后，RQFII机构范围将会扩大，并取消了此前设定的投资境内股、债市比例的限制。

－台湾金管会开放本地保险业者投资台湾境内人民币存款及人民币计价有价证券，保险业将可投资本地发行的宝岛债。

－一位了解情况的消息人士表示,德意志银行已向台湾央行递件申请发行宝岛债，额度为10-20亿元人民币，三年券的参考利率暂定在1.5-2.5%，五年券则在1.6-2.7%;此将为首档由境外机构发行的人民币债券。