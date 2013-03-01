台湾汇市：外资汇入令台币收高至一周高位，下周料仍不脱盘整

* 外资随台股扬升汇入

* 29.600附近美元买盘增多

* 下周交投料落29.550-29.750

路透台北3月1日 - 台币兑美元 周五收高3.9分至一周高位。台股今日表现不弱吸引部分外资汇入，加以今日美元买盘稀疏及成交量走低，令台币汇价快速触及29.600高位。然而国际金融市场下周有多国央行的利率决策，加上美元走势尚待厘清，交易员认为台币方向并不明朗，料仍陷盘整，初看29.550-29.750。

汇银人士指出，今日全日汇市交易并不热络，外资并非一致性的站在美元卖方，只是台股相对持坚，加上台湾上日假期邻近韩元 走升，人民币 近来也表现强劲，场中略有台币补涨的气氛。

"其实方向还是不明显，欧元一下这样，一下那样，大家已经都不太敢留仓."一本地银行交易员说。

台币收盘前高为2月23日收报的29.658；累计本周台币走低8分约当0.03%，波动微小。

今日在29.600附近,交易员称包括油款在内的美元买盘浮现，令台币难以进一步升值。短线上交易员认为29.600附近或形成阻力，且央行也不乐见台币急升。

尽管下周有美国减支议题的效应，以及欧洲、英国、日本、澳洲和加拿大等国央行将陆续召开会议并公布货币政策决议，都可能影响国际美元走势，且场中交易员也多数认可美元将持坚甚至更强一些，但由于台币近来在29.700往29.800贬值方向屡攻不破，也成为交易商让台币反向波动的理由之一。

多数交易员直言台币现汇市场对国际因素反应钝化，除非韩元等台币近来连动性较高的货币再度发动一波攻势，否则区间内来回仍是下周交易的主要基调。而本周来29.600-29.700料将也是下周交投相对集中的区间。

路透调查显示,过去两周投资者可能转为看多印度卢比,并增持人民币和韩元多仓.但在台币市场上，仍以看多美元为多。

在海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/台币各天期今日走强。交易员指出，美国自动减支计划启动在即，致投资者在海外NDF买入美元避险，与现汇市场不同调。美元/台币一个月期脱离平盘转为溢价，六个月期折价缩减。

台湾股市 今日收高0.84%报7,964.63点，外资及陆资在台股买超55.19亿台币，连续第二天买超，累计2月份外资及陆资在台股修正为买超292.05亿台币。

美国在避免定于3月1日开始生效的政府支出自动削减问题上缺乏进展，而意大利大选后亦处于政治僵局，周四打压欧元兑美元向七周低点回落。

本周六美联储(FED)主席贝南克将就低水平长期利率在旧金山联储举办的〞研究会议：货币政策的过去与未来〞会议上讲话。下周一及周二也有多名美联储官员将在全美商业经济协会上参与讨论或发表谈话。

下周全球重要数据及事件包括周一韩国汇丰PMI、欧元集团会议；周二中国全国人大会议召开、澳洲央行会议；周三日本央行召开货币政策会议(至周四)、英国央行召开货币政策会议(至周四)、加拿大央行利率决策声明、美联储公布经济状况褐皮书；周四日本国内生产总值、欧洲央行公布利率声明；周五G20代表会议、美国公布2月非农就业数据。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.666 29.705 29.594-29.705 29.705 5.80 7.54

元太外汇经纪公司 29.620 29.662 29.595-29.670 29.670 3.24 3.97

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