路透基点：九家银行完成台湾大享容器13亿台币贷款签约－RLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，大享容器工业股份有限公司2月2日与九家银行完成13亿台币(4,400万美元)五年期贷款签约。
牵头行兼簿记行--台湾土地银行承贷3.90亿台币。
全国农业金库、高雄银行、台湾银行、华南银行、台中商银、台湾中小企业银行(台湾企银)和元大银行各承贷1.30亿台币，担任经理行，获得先付费用10个基点。
兆丰国际商业银行及上海商业储蓄银行各以承贷6,500万台币加入，获得先付费用5个基点。
这项定期贷款包括：A部分8.50亿台币，用于再融资；B部分2.50亿台币，用于资本支出；C部分2.00亿台币，用于营运资本。
三部分的利率皆为较一年期邮政储金利率加码146个基点，以及一笔10个基点承诺费用。
大享曾在2011年1月签约一笔3.30亿台币五年期贷款，贷款分为两部分，较一年期邮政储金利率加码150－160个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜/高琦)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选