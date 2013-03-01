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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 18:10 BJT

路透基点：九家银行完成台湾大享容器13亿台币贷款签约－RLPC

路透香港3月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，大享容器工业股份有限公司2月2日与九家银行完成13亿台币(4,400万美元)五年期贷款签约。

牵头行兼簿记行--台湾土地银行承贷3.90亿台币。

全国农业金库、高雄银行、台湾银行、华南银行、台中商银、台湾中小企业银行(台湾企银)和元大银行各承贷1.30亿台币，担任经理行，获得先付费用10个基点。

兆丰国际商业银行及上海商业储蓄银行各以承贷6,500万台币加入，获得先付费用5个基点。

这项定期贷款包括：A部分8.50亿台币，用于再融资；B部分2.50亿台币，用于资本支出；C部分2.00亿台币，用于营运资本。

三部分的利率皆为较一年期邮政储金利率加码146个基点，以及一笔10个基点承诺费用。

大享曾在2011年1月签约一笔3.30亿台币五年期贷款，贷款分为两部分，较一年期邮政储金利率加码150－160个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜/高琦)
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