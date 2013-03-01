中国债市：资金面缓解利率债收益率涨幅收窄，市场观望下周公开市场操作

路透上海3月1日 - 中国银行间债市周五利率债收益率多涨势趋缓。资金面紧张的气氛虽然继续发酵，然大行早盘开始陆续提供资金令市场紧张程度有所缓解，债市收益率整体较昨日变化不大。

受访交易员普遍关注央行下周在公开市场的操作，观望气氛略强，并表示若央行下周继续缺席逆回购操作，收益率不排除有一小波上行。值得注意的是，今日公布的PMI数据虽然略低于预期，但对债市利好有限，行情目前仍由资金面因素而非基本面因素主导。

“今天整体变化不大，小幅上行吧。”上海一银行交易员称。

他表示，今日是月初，供给紧张程度其实已有所缓解，但早盘部分出钱机构乘机加点较大，之后大行陆续放钱，料资金面下周将不致悲观。

但干扰因素是，若央行下周继续不进行逆回购，债市走势将承压。“央行本周给市场的信号已经很明确了，不希望资金太松，若下周马上转向太没面子了。”他笑称不排除央行继续收紧一两周，之后再灵活调节。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布，中国宏观经济先行指标－2月官方制造业PMI 降至50.1，略低于路透预估中值50.2和上月的50.4；汇丰(HSBC)同时公布的中国2月制造业PMI 终值亦降至50.4，自上月的两年高位回落，与初值则持平。

中国银行间资金市场周五隔夜和七天等主要回购加权利率上涨10个基点（bp）左右，不过交易员称，这种升势或仅受过高开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。

剩余期限约0.89年的国债130002券最新双边报价对应收益率 为2.7575%/2.7400%,上交易日尾盘报2.7588%/2.7350%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.1043 4.4329

上日 4.0590 4.3009

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8920/2.8310 国债参考率报价 2.7940/2.7280 金融债参考率报价 3.3072/3.2480(完)