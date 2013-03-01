更新版 1-中国货币市场：月末后回购利率虽涨但流动性明显走宽，下周继续向好可能性大

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(新增收盘报价及交易量数据)
路透上海3月1日 - 中国银行间资金市场周五隔夜和七天等主要回购加权利率上涨超过10个基点（bp），不过交易员称，这种升势或因仅受过高的开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。
交易员并指出，下周央行公开市场仍有可能启动正回购操作，不过若规模不太超预期，市场资金面继续向好的可能性较大。
另外，与前几日资金交易员整日愁苦借钱情绪不同，今日言谈中透露出放松后的喜悦，隔电话“可闻”。
“月末过了，大行也开始放钱了。现在已经都有（按加权价格）减点的了。”华北一银行交易员表示。
她解释说，虽然隔夜和七天回购加权利率仍有一定幅度走升，但估计应该是过高的开盘价所致。从供给和借钱难度来看，今日资金面已有明显缓和。
银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自上周一起从低位反弹，本周更是突破波动区间主轴快速攀升。至目前上述两个品种加权利率均创下年内新高。
不过在对今日流动性局面欣喜之余，仍有机构对未来预期心存谨慎。
下周“看央行怎么做吧，是松是紧都掌握在央妈（央行）手里。”华南一银行交易员称。
本周央行公开市场一波三折。周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。
今日银行间市场质押式回购总成交量为5,193.23亿元人民币,与周四5,764.95亿元的交易量相比略减;其中,隔夜品种成交量为4,085.72亿元,周四为4,390.94亿元.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17：20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）
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质押式回购加权平均利率
其中：隔夜 4.1043 4.0590 +4.53 4,085.72
七天 4.4329 4.3009 +13.20 942.36
14天 4.8001 4.8733 -7.32 133.41
上交所债券回购
其中：一天 5.0700 8.9600 -389.00 1,856.41
七天 3.7900 4.2500 -46.00 187.61
14天 3.5200 4.0000 -48.00 14.44
回购定盘利率
其中：隔夜 4.2800 4.1000 +18.00
七天 4.5500 4.2700 +28.00
14天 4.8200 4.8800 -6.00
shibor
其中：隔夜 4.1360 4.0110 +12.50
七天 4.4760 4.2670 +20.90
三个月 3.8946 3.8946 +0.00
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(发稿 李宏薇/徐永; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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