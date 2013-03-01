更新版 1-中国货币市场：月末后回购利率虽涨但流动性明显走宽，下周继续向好可能性大

(新增收盘报价及交易量数据)

路透上海3月1日 - 中国银行间资金市场周五隔夜和七天等主要回购加权利率上涨超过10个基点（bp），不过交易员称，这种升势或因仅受过高的开盘价拉抬。月末过后市场流动性较前几日明显走宽，大型银行出资活跃，七天以内短期资金供给亦增加。

交易员并指出，下周央行公开市场仍有可能启动正回购操作，不过若规模不太超预期，市场资金面继续向好的可能性较大。

另外，与前几日资金交易员整日愁苦借钱情绪不同，今日言谈中透露出放松后的喜悦，隔电话“可闻”。

“月末过了，大行也开始放钱了。现在已经都有（按加权价格）减点的了。”华北一银行交易员表示。

她解释说，虽然隔夜和七天回购加权利率仍有一定幅度走升，但估计应该是过高的开盘价所致。从供给和借钱难度来看，今日资金面已有明显缓和。

银行间市场隔夜和七天期回购加权利率自上周一起从低位反弹，本周更是突破波动区间主轴快速攀升。至目前上述两个品种加权利率均创下年内新高。

不过在对今日流动性局面欣喜之余，仍有机构对未来预期心存谨慎。

下周“看央行怎么做吧，是松是紧都掌握在央妈（央行）手里。”华南一银行交易员称。

本周央行公开市场一波三折。周二央行仅进行了50亿元人民币的28天期正回购操作，在紧绷资金面压力下，周三央行一度允许一级交易员上报逆回购需求，但随后因财政存款投放等原因，周四却意外爽约。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,193.23亿元人民币,与周四5,764.95亿元的交易量相比略减;其中,隔夜品种成交量为4,085.72亿元,周四为4,390.94亿元.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17：20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量（亿元）

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质押式回购加权平均利率

其中：隔夜 4.1043 4.0590 +4.53 4,085.72

七天 4.4329 4.3009 +13.20 942.36

14天 4.8001 4.8733 -7.32 133.41

上交所债券回购

其中：一天 5.0700 8.9600 -389.00 1,856.41

七天 3.7900 4.2500 -46.00 187.61

14天 3.5200 4.0000 -48.00 14.44

回购定盘利率

其中：隔夜 4.2800 4.1000 +18.00

七天 4.5500 4.2700 +28.00

14天 4.8200 4.8800 -6.00

shibor

其中：隔夜 4.1360 4.0110 +12.50

七天 4.4760 4.2670 +20.90

三个月 3.8946 3.8946 +0.00

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