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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:42 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，银行业买超23亿台币

路透台北3月1日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/6
 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       36.50       13.50      +23.00
     票券业        0.00       15.00      -15.00
     证券业       17.00       25.00       -8.00
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