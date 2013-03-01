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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 17:30 BJT

中港股业绩：招行去年净利同比增25.3%，至452.7亿元－业绩快报

路透上海3月1日 - 以资产计中国第六大银行--招商银行 周五发布业绩快报，2012年实现净利润452.73亿元人民币，同比增长25.31%。 刊登在上海证券交易所的业绩快报并显示,去年招商银行实现营业收入1,133.67亿元，同比增长17.90%；截至2012年末，招商银行不良贷款率为0.61%，较上年末增加0.05个百分点。 招商银行A股周五收报13.07元，跌0.23元，或1.73%；H股同日收报16.58港元，跌1.43%.(完) 参看详情,可点选上海证券交易所网站 (here) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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