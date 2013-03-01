互联网产业：阿里巴巴将向其支付宝用户提供信用支付产品－报导

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透上海3月1日 - 据门户网站新浪网周五刊登报导，中国最大电子商务企业阿里巴巴集团 近期将面向旗下支付宝的用户，提供首个消费金融产品“信用支付”。支付宝用户(包括商家和消费者)将根据不同评级，获得相应授信支付的功能。
该报导称，按计划，这一产品将首先在试点区域的无线端投入使用，并且将首先选择一些区域试点，然后再视具体情况向更大的范围推动。不过阿里金融并未披露上线时间表。 报导称，该信用支付产品目前正在进行上线测试前最后的对接和筹备工作。借助信用支付这一产品，支付宝用户在淘宝等平台进行购物时，可以使用阿里金融提供的信用支付额度，功能与普通信用卡基本一致。最近一段时间，阿里金融正在将信用支付功能接入淘宝和天猫等平台的商家体系，每个签约商家将为此支付1%的服务费(目前享受八折优惠)。 此前，阿里巴巴在去年底曾向海外用户提供“B2B信用卡”融资服务。这种产品可以向用户提供最高200万美元的信用额度，用以在阿里巴巴平台的商品采购。而在支付宝业务方面，阿里巴巴集团已与国内基本所有银行合作资金划付，但仅停留在实收实付阶段。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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