中国房地产：进一步完善限购，可提高二套房首付比例和贷款利率—国务院

路透北京3月1日 - 房价上涨预期不断增强，促使中国国务院再度发文强调要继续做好楼市调控。中国政府网周五刊登国务院通知称，需要进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。

“当前房地产市场调控仍处在关键时期，房价上涨预期增强，不同地区房地产市场出现分化。”国务院通知称。

具体到进一步完善限购措施，国务院通知明确称，限购区域应覆盖城市全部行政区域，限购住房类型应包括所有新建商品住房和二手住房，购房资格审查环节应前移至签订购房合同前等等。

国务院还要求继续严格实施差别化住房信贷政策，银行业金融机构需要严格执行二套及以上住房信贷政策。对于房价上涨过快的城市，可进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

最新数据再度证实中国楼市继续回暖。中国指数研究院周五公布数据显示，2月百城新建住宅均价同比延续涨势且扩大涨幅，环比则九连涨，房价上涨城市个数亦较前月增加。〔ID:nL4T0BT2D8〕

至于众所关注的房产税，国务院要求，要总结个人住房房产税改革试点城市经验，加快推进扩大试点工作，引导住房合理消费。