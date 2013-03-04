重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

(重温稿) 以下为路透中文新闻为您整理的(2月25日-3月1日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计升值0.18%。中间价随外盘小幅走强，市场在 客盘净结汇支撑下顺势走升。由于临近两会，企业和银行的交投意愿均在减弱，价格波动也 在缩窄。预计下周两会期间将会维持较为清淡的市况，在中间价持稳及市场干预的合力下， 上下波动的空间预计都不大。 公开市场操作: * 虽然本周来资金供需失衡的困局迟迟未明显改善，但中国央行周四意外变阵，致市场 此前热盼的逆回购操作未能露面，公开市场当周依然延续资金净回笼态势，惟规模缩窄仅达 50亿元人民币。业内人士指出，春节假期后现金陆续回流银行，加之近期财政资金释放，或 对缓解流动性压力渐现扶持，这可能成为今日逆回购没有实际操作的原因。对下周公开市场 可能操作形式，市场莫衷一是，不过资金价格变动或可提供线索。 债市: * 银行间债市当周收益率整体上行为主。周一央行公开市场只进行了正回购询量，前两 个交易日债市收益率涨幅不小，周三央行增加逆回购询量市场稍有缓解，收益率下行，但周 四公开市场操作罕见缺席，逆回购询而未发，紧张情绪继续发酵，债券走势承压。机构观望 下周公开市场操作. 票据: * 中国票据市场转贴利率当周整体变化不大，因补充信贷规模和理财产品等对票据需求 仍旺，基本与资金紧张影响相抵。 从以往经验看，转入月初转贴利率下行的可能性较大。 不过因目前资金价格偏高，令走低动能受抑；届时具体走势，还要再看资金市场流动性变化 情况而定。 股市: * 中国股市沪综指 本周震荡走升。资金面收紧担忧日趋减弱，前期率先回调的 金融地产板块亦开始反弹，引领大盘亦开始回升之路。但大盘上档压力重重，股指的反弹之 路不会一蹴而就，周五沪综指收报2,359.506点，一周累计上涨1.96%。 期市: * 沪铜当周先扬后抑。随着美联储主席贝南克发表讲话，市场对于美国可能提前撤出购 债计划的担忧有所缓解；以及部分美国经济数据表现强劲，本周初铜价连续回升。不过周五 公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)显示中国经济复苏势头尚不稳固，铜价明显回落。 主力6月合约周五收报56，730元，较上周五跌970元。 黄金: * 黄金价格当周冲高回落，意大利政局出现不确定性以及美联储主席贝南克称将维持宽 松政策的言论，黄金在周初一度走强，但因市场预期不会有更多宽松政策出台，加之对经济 感到乐观以及股市上涨，均削弱了黄金的避险压力，金价承压转跌。上海期金主力6月合约 周五收报323.10元,较春节上周五下滑1.22元,或0.38%.(完) (整理 林琦/边竞/李宏薇/李然/徐永; 审校 曾祥进)