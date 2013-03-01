更新版 1-中国房地产：国五条细则出台强调限购，可提高二套房首付比例和贷款利率

* 国五条细则出台，限购仍是调控重要手段

* 关注房价过快上涨城市，可提高二套房首付和贷款利率

* 各省市要在一季度公布新建商品房价格控制目标 (新增更多细节和评论)

路透北京3月1日 - 中国国务院周五公布房地产调控政策细则， 要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。

去年底以来中国部分城市楼市“量价齐升”，国务院2月20日出台“国五条”令市场调控预期逐步升温。本次细则要求进一步完善现行住房限购措施，限购区域应覆盖城市全部行政区域；限购住房类型应包括所有新建商品住房和二手住房；购房资格审查环节应前移至签订购房合同（认购）前等。

“住房供需矛盾突出、房价上涨压力较大的城市，要在上述要求的基础上进一步从严调整限购措施；其他城市出现房价过快上涨情况的，省级人民政府应要求其及时采取限购等措施。”通知称。

上海证券宏观分析师胡月晓对此表示，过去楼市调控屡成“空调”的一个重要原因，就是调控对象为土地和开发环节，即供应端。2010年4月中央“限购令”的出台，标志着调控对象转到需求端控制。面对严峻局面，政府加大了对投资需求的控制。

“预计未来仍会在需求端进行调控，并通过供应端改革，针对自住需求努力营造多个相对独立的市场，增加楼市整体的多样性。”他表示。

国务院通知并称，对拥有1套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法连续提供一定年限当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，要暂停在本行政区域内向其售房。

中国指数研究院周五公布数据就显示，2月百城新建住宅均价同比延续涨势且扩大涨幅，环比则九连涨，房价上涨城市个数亦较前月增加。〔ID:nL4T0BT2D8〕

“当前房地产市场调控仍处在关键时期，房价上涨预期增强，不同地区房地产市场出现分化。”国务院通知称，要加强市场监管和预期管理，正确解读市场走势和有关调控政策措施，引导社会舆论，稳定市场预期。

通知强调，对诱导购房者违反限购、限贷等政策措施，造谣、传谣以及炒作不实信息误导消费者的企业、机构、媒体和个人，要进行严肃处理。

**未停止二套房贷，调控未明显加力**

对于是次“国五条”的调控，业内人士普遍认为，就现状来看，房价上涨主要出现在一二线城市，并没有出现全国性的房价普涨，而且也需考虑经济下行时的承受力，所以调控没有继续加力也在情理之中。

近来部分地区或银行停发二套房贷款的消息频出，但国务院的通知中仅表示，要严格执行二套住房信贷政策，并未要求叫停。

通知要求，银行业金融机构要进一步落实好对首套房贷款的首付款比例和贷款利率政策，严格执行第二套（及以上）住房信贷政策。

对房价上涨过快的城市，人民银行当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求，进一步提高第二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

本周稍早传出中国平安银行 和民生银行 叫停房地产按揭贷款。但两家银行纷纷作出澄清。

平安银行对此表示，近期总行上收了分行的房贷审批权限，房贷业务审批将全部在总行进行。目前该行首套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的八五折，而二套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的1.1倍；并已停止发放三套及以上住房贷款。。

至于众所关注的房产税，国务院通知要求，要总结个人住房房产税改革试点城市经验，加快推进扩大试点工作，引导住房合理消费。