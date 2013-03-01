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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 18:58 BJT

东南亚股市：多数尾随全球市场疲势下滑，菲律宾市场领跌

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                            
 汤森路透东南亚   <.TRXFLDANPU    442.56     -4.96     -1.11     +4.35    424.10
 指数             >                                                     
 新加坡                          3269.50     -0.45     -0.01     +3.23   3167.08
 马来西亚                        1637.44     -0.19     -0.01     -3.05   1688.95
 泰国                            1539.60     -1.98     -0.13    +10.61   1391.93
 印尼                            4811.61     15.82     +0.33    +11.47   4316.69
 菲律宾                          6642.27    -79.18     -1.18    +14.27   5812.73
 越南                             477.15      2.59     +0.55    +15.33    413.73
    
  
    
          
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 (编译  孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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