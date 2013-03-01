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货币新闻 | 2013年 3月 1日 星期五 21:52 BJT

表格：美国1月个人所得较前月减少3.6，PCE物价指数较前月持平

以下为具体数据:

个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整:

1月 12月 11月 10月

个人所得 -3.6 2.6 1.0 持平

个人支出 0.2 0.1 0.4 持平

储蓄率(%) 2.4 6.4 4.0 3.4

经通胀调整:

个人支出 0.1 0.1 0.5 -0.2

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

1月 12月 11月 10月

较前月变动:

PCE物价指数 持平 持平 -0.2 0.2

核心PCE物价指数 0.1 持平 0.1 0.1

较上年同期变动:

PCE物价指数 1.2 1.4 1.5 1.8

核心PCE物价指数 1.3 1.4 1.5 1.6 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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