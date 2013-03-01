表格：美国1月个人所得较前月减少3.6，PCE物价指数较前月持平

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为具体数据:
个人所得及支出数据(除特别说明外,均为经季节调整后较前月百分比变动)
未经通胀调整:
1月 12月 11月 10月
个人所得 -3.6 2.6 1.0 持平
个人支出 0.2 0.1 0.4 持平
储蓄率(%) 2.4 6.4 4.0 3.4
经通胀调整:
个人支出 0.1 0.1 0.5 -0.2
个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)
1月 12月 11月 10月
较前月变动:
PCE物价指数 持平 持平 -0.2 0.2
核心PCE物价指数 0.1 持平 0.1 0.1
较上年同期变动:
PCE物价指数 1.2 1.4 1.5 1.8
核心PCE物价指数 1.3 1.4 1.5 1.6 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。