表格：汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为77.6，高于预估

路透纽约3月1日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值为77.6(路透调查预估为76.3)，初值为76.3

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者现况指数终值为89.0(预估为88.0)，初值为88.0

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者预期指数终值为70.2(预估为69.0)，初值为68.7

* 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数终值，现况指数终值和预期指数终值均为11月来最高

以下为详细数据：

2月终值 2月初值 1月 12月 11月 10月 信心指数 77.6 76.3 73.8 72.9 82.7 82.6 现况指数 89.0 88.0 85.0 87.0 90.6 88.1 预期指数 70.2 68.7 66.6 63.8 77.7 79.0 一年通胀预期 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 五年通胀预期 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选