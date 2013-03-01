表格：美国1月建筑支出增下降2.1%，预估为增长0.4%－商务部

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透华盛顿3月1日 - 美国商务部周五公布，美国1月建筑支出下降2.1%，预估为增长0.4%。12月修正后为增加1.1%，前值为增长0.9%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 1月 12月 13年1月/12年1月 整体支出 -2.1 1.1 7.1 民间支出 -2.6 2.1 12.2 公共支出 -1.0 -1.0 -3.0 年率(单位为10亿美元):
1月 12月 12年1月 整体支出 883.3 902.6 824.7 民间支出 614.2 630.9 547.5 公共支出 269.0 271.7 277.2 前次公布的变动(%):
12月 11月 整体支出 0.9 0.1 民间支出 2.0 0.2 公共支出 -1.4 -0.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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