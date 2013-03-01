表格：美国ISM－2月制造业指数为2011年6月来最高的54.2，预估为52.5

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透3月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布，2月制造业指数为54.2，预估为52.5；1月为53.1。
2月制造业指数为2011年6月来最高，新订单分项指数为2011年4月来最高。 以下为详细数据：
2月 采购经理人指数(PMI) 54.2 新订单分项指数 57.8 生产分项指数 57.6 就业分项指数 52.6 供应商交货分项指数 51.4 库存分项指数 51.5 物价分项指数 61.5 未交货订单分项指数 55.0 出口订单指数 53.5 进口分项指数 54.0(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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