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亚洲 | 2013年 3月 3日 星期日 09:27 BJT

更新版-纽约汇市：美元上扬，摆脱政府减支生效的影响

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 欧元/美元                        1.3020     1.3056      -0.28      -1.32     1.3194
 美元/日圆                         93.56      92.53      +1.11      +7.86      86.74
 欧元/日圆                        121.83     120.83      +0.83      +6.45     114.45
 美元/瑞郎                        0.9426     0.9361      +0.69      +2.96     0.9155
 英镑/美元                        1.5036     1.5160      -0.82      -7.48     1.6251
 美元/加元                        1.0267     1.0303      -0.35      +3.49     0.9921
 澳元/美元                        1.0202     1.0212      -0.10      -1.84     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2277     1.2231      +0.38      +1.67     1.2075
 欧元/英镑                        0.8656     0.8609      +0.55      +6.68     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8248     0.8244      +0.05      -0.42     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.7515     5.7348      +0.29      +3.39     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4915     7.4892      +0.03      +2.06     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4299     6.4645      -0.54      -1.06     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.3745     8.4385      -0.76      -2.37     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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