更新版-纽约汇市：美元上扬，摆脱政府减支生效的影响

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3020 1.3056 -0.28 -1.32 1.3194 美元/日圆 93.56 92.53 +1.11 +7.86 86.74 欧元/日圆 121.83 120.83 +0.83 +6.45 114.45 美元/瑞郎 0.9426 0.9361 +0.69 +2.96 0.9155 英镑/美元 1.5036 1.5160 -0.82 -7.48 1.6251 美元/加元 1.0267 1.0303 -0.35 +3.49 0.9921 澳元/美元 1.0202 1.0212 -0.10 -1.84 1.0393 欧元/瑞郎 1.2277 1.2231 +0.38 +1.67 1.2075 欧元/英镑 0.8656 0.8609 +0.55 +6.68 0.8114 新西兰元/美元 0.8248 0.8244 +0.05 -0.42 0.8283 美元/挪威克朗 5.7515 5.7348 +0.29 +3.39 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4915 7.4892 +0.03 +2.06 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4299 6.4645 -0.54 -1.06 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.3745 8.4385 -0.76 -2.37 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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