《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 51.00 -0.64 -1.24 1741632 搜狐 43.76 -0.88 -1.97 723559 网易 50.65 -0.63 -1.23 1023354 百度 92.56 +1.80 +1.98 3462710 亚信科技 11.05 +0.02 +0.18 37512 台湾 台湾积体电路 18.25 +0.00 +0.00 1547041 联电 1.83 -0.02 -1.08 486044 日月光 4.21 +0.08 +1.94 178826 矽品精密 5.44 +0.16 +3.03 2853171 和信超媒体 1.14 -0.04 -3.39 114313 友达 4.32 -0.02 -0.46 147126 中华电信 30.97 -0.05 -0.16 49550 台湾国际航电 35.14 +0.78 +2.27 1914275 香港 中国移动 54.72 -0.08 -0.15 146723 中国联通 14.28 -0.29 -1.99 178330 中国电信 51.86 -0.15 -0.29 12402 中芯国际 2.90 +0.07 +2.47 67436 电讯盈科 4.78 -0.06 -1.24 5367 (完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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