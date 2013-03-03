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亚洲 | 2013年 3月 3日 星期日 09:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             51.00      -0.64      -1.24    1741632
 搜狐                             43.76      -0.88      -1.97     723559
 网易                             50.65      -0.63      -1.23    1023354
 百度                             92.56      +1.80      +1.98    3462710
 亚信科技                         11.05      +0.02      +0.18      37512
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     18.25      +0.00      +0.00    1547041
 联电                              1.83      -0.02      -1.08     486044
 日月光                            4.21      +0.08      +1.94     178826
 矽品精密                          5.44      +0.16      +3.03    2853171
 和信超媒体                        1.14      -0.04      -3.39     114313
 友达                              4.32      -0.02      -0.46     147126
 中华电信                         30.97      -0.05      -0.16      49550
 台湾国际航电                     35.14      +0.78      +2.27    1914275
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         54.72      -0.08      -0.15     146723
 中国联通                         14.28      -0.29      -1.99     178330
 中国电信                         51.86      -0.15      -0.29      12402
 中芯国际                          2.90      +0.07      +2.47      67436
 电讯盈科                          4.78      -0.06      -1.24       5367
    (完)
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