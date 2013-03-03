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市场报道 | 2013年 3月 3日 星期日 10:36 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月26日持仓报告(表)

路透3月1日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年2月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,654,089口)

374,809 138,711 615,128 585,293 833,573 1575230 1587412 78,859 66,677

较2月19日变动(未平仓合约：增加3,878口)

-5,546 16,274 7,657 8,207 -13,461 10,318 10,470 -6,440 -6,592

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.7 8.4 37.2 35.4 50.4 95.2 96.0 4.8 4.0

各类交易商数量(总计为351家)

119 97 162 87 105 296 298 (完)

(整理 王冠中; 审校 徐文焰)
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