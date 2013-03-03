CFTC报告：NYMEX原油期货2月26日持仓报告(表)

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透3月1日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年2月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,654,089口)
374,809 138,711 615,128 585,293 833,573 1575230 1587412 78,859 66,677
较2月19日变动(未平仓合约：增加3,878口)
-5,546 16,274 7,657 8,207 -13,461 10,318 10,470 -6,440 -6,592
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.7 8.4 37.2 35.4 50.4 95.2 96.0 4.8 4.0
各类交易商数量(总计为351家)
119 97 162 87 105 296 298 (完)
(整理 王冠中; 审校 徐文焰)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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