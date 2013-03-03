全球汇市：2月26日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透纽约3月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多仓。
2月16日止当周，投机客持有143.9亿美元的美元净多头仓位，前一周为14.81亿美元。根据路透估算，此为2012年7月24日以来投机客持有最大的美元净多仓规模。
根据路透估算，美元兑所有货币均呈多头，除澳元外。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 51,998 54,662
空头仓位 117,342 120,553
净仓位 -65,344 -65,891
欧元(125,000欧元为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 74,832 81,014
空头仓位 84,226 61,911
净仓位 -9,394 19,103
英镑(62,500英镑为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 31,126 40,668
空头仓位 67,256 64,033
净仓位 -36,130 -23,365
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 8,165 11,069
空头仓位 16,356 11,744
净仓位 -8,191 -675
加元(100,000加元为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 42,171 46,033
空头仓位 63,604 26,654
净仓位 -21,433 19,379
澳元(100,000澳元为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 79,140 87,921
空头仓位 53,445 43,940
净仓位 25,695 43,981
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
2月26日当周 2月19日当周
多头仓位 23,570 28,153
空头仓位 3,273 3,460
净仓位 20,297 24,693
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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