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亚洲 | 2013年 3月 3日 星期日 11:42 BJT

全球汇市：2月26日止当周投机客增持美元多仓--CFTC

路透纽约3月1日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客增持美元多仓。

2月16日止当周，投机客持有143.9亿美元的美元净多头仓位，前一周为14.81亿美元。根据路透估算，此为2012年7月24日以来投机客持有最大的美元净多仓规模。

根据路透估算，美元兑所有货币均呈多头，除澳元外。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 51,998 54,662

空头仓位 117,342 120,553

净仓位 -65,344 -65,891

欧元(125,000欧元为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 74,832 81,014

空头仓位 84,226 61,911

净仓位 -9,394 19,103

英镑(62,500英镑为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 31,126 40,668

空头仓位 67,256 64,033

净仓位 -36,130 -23,365

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 8,165 11,069

空头仓位 16,356 11,744

净仓位 -8,191 -675

加元(100,000加元为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 42,171 46,033

空头仓位 63,604 26,654

净仓位 -21,433 19,379

澳元(100,000澳元为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 79,140 87,921

空头仓位 53,445 43,940

净仓位 25,695 43,981

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

2月26日当周 2月19日当周

多头仓位 23,570 28,153

空头仓位 3,273 3,460

净仓位 20,297 24,693

(完)

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