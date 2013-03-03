《综述》奥巴马正式下令政府全面削减支出，美国进入另一场财政危机

* 美国进入另一场财政危机

* 政府机关将削减850亿美元支出

* 已向联邦雇员发出暂时解雇通知

* 空中运输和食品安全可能受影响

记者 Richard Cowan/Alistair Bell 编译 王冠中

路透华盛顿3月1日 - 美国总统奥巴马周五晚间正式下令美国政府全面削减支出，此前奥巴马与共和党国会议员未能就避免自动减支达成协议，该减支方案可能阻碍经济成长并削弱国防力量。

随着美国进入另一轮财政危机，白宫预期，奥巴马与议员未能达成更全面削减赤字协议而触发自动减支方案，将会对美国经济和国家安全造成“深度破坏性后果”。

“并非所有人都会立即感受到减支带来的痛楚。但痛是真实存在的。从本周开始，许多中产阶级家庭的生活将会受到严重冲击，”奥巴马在与共和党和民主党议会领袖会晤后向记者表示。

奥巴马在周五晚间签署了命令，令政府全面减支的措施生效。政府机关要从周六开始到10月1日间削减总额850亿美元的预算。

有半数减少的预算落在国防部。美国国防部长哈格尔指出，削减支出使其所有的任务均面临风险。

国会和奥巴马仍可在未来数周内中止减支措施，但双方均未表达出对此有信心。民主党和共和党在2011年8月削减赤字的努力中，设下了这项自动削减支出的措施。

**市场无动于衷**

周五的事件是过去10年来多次预算对决中第一次没有在最后关头获得解决的情况，而之前达成协议大多是因为有来自金融市场动荡的压力。但纽约市场周五并未因华府的僵局而受影响，过去几个月来亦是如此。

民主党人预期，减支措施可能很快就会造成空中交通延误、因食品安全检查速度放缓而使得肉品短缺、数以千计的联邦约聘人员蒙受损失、以及全国经济受到冲击，尤其军事基地附近的地区。

华府财政危机的核心问题，在于对如何削减预算赤字和高达16兆(万亿)美元国家债务等议题没有共识。过去几年来因伊拉克和阿富汗战争以及政府刺激经济措施，造成美国负债大增。

奥巴马希望透过减支和加税来缩小财政缺口。共和党人依旧不愿在加税议题上再次让步。在年初“财政悬崖”议题协商中，共和党曾作出过让步。

当减支措施的效应在未来数周或数月内开始显现，公众愤怒若浮上台面，很可能会是促成解决方案出台的刺激来源。

从政府每年3.7兆美元支出规模来看，减支部分所占的比例相当小。但由于社会福利和医疗照护等部分不在减支的范围内，因此主要削减的部分都落在联邦政府雇员身上，而非直接接受援助的人。

美国政府是美国最大的雇主，全国雇员总数约270万人。如减支方案维持不变，可能会有超过80万名员工从现在到9月间的工作天数遭削减，且工资减少。

给雇员和工会的暂时解雇通知本周稍早开始发出，而发送通知的速度也在周五加快，因有更明确迹象显示奥巴马和国会领袖的协商会没有成果。

尽管国际货币基金组织(IMF)警告称，减支措施可能使得美国今年经济成长率减少0.5个百分点，不过对正在回温的美国经济来说，这样的拖累程度并不算严重。

**支出问题**

许多共和党人指责奥巴马政府夸大了减支的影响，以迫使他们接受白宫乐见的解决方案。

奥巴马在白宫会晤众议院议长贝纳(John Boehner)、参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)、以及两名民主党国会领袖－参议院民主党领袖里德(Harry Reid)和众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)时，已证实难以达成协议。

“在我看来，关于税收的讨论已经结束了。重点在于解决支出问题，”贝纳在会后表示。

在被问及为何不在尚未达成协议前拒绝让国会领袖离开时，奥巴马向记者表示：“我不是独裁者。我只是总统。因此，到头来，要是麦康奈尔或贝纳说‘我们要去赶飞机’，我也不能叫特务挡在门口，是吧？”

全面减支措施是削减赤字法令所要求的，内容制定的相当严苛，目的是要促使国会最终透过更有针对性的节约方案来取代。但政党间的僵局，使其难以在针对哪些领域节支的议题上达成协议。

白宫预算办公室已将详细的削减支出报告送交国会。约有11.5万名司法部员工在率先收到暂时解雇通知的名单内，其中包括检察官和联邦调查局(FBI)。

华府僵局的其中一个原因是，两党仍旧期望着，另一方会因为减支而受到选民谴责，或者是在民主党预测的最严重影响浮现前再让步。

周五公布的路透/Ipsos调查显示，28%的美国人将自动减支的问题归咎于国会共和党议员，18%认为奥巴马应负责，4%的人将之归咎于国会民主党议员，有37%的受访者谴责这三者。(完) (译文审校 徐文焰)