《综述》加拿大第四季经济连续第二季呈现疲弱，12月GDP萎缩

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
* 经济成长连续第二季呈现低迷
* 12月GDP萎缩0.2%
* 制造业PMI显示2月回温
* 加拿大可能进一步收回强硬立场
记者 Louise Egan 编译 王冠中
路透渥太华3月1日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，加拿大2012年第四季经济表现低迷，因企业大幅削减库存，造成2008-09年衰退以来的最差六个月表现。
该报告亦显示，加拿大12月经济萎缩，可能令该国央行面临压力，须维持刺激措施更长的时间，同时也打击正在准备下一份预算的保守党政府。
加拿大统计局称，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.6%，库存萎缩和制造业受创，抵销了强劲的消费者支出和增长的企业投资。该成长率与近期下修的预估相符。
“需注意的重点是各个经济领域普遍疲软的情况，但令人振奋的是，企业投资在第三季下滑后，第四季出现反弹，”道明证券的宏观策略师Mazen Issa称。
“展望未来，加拿大经济成长率将有一段时间难以高于趋势水准。主要要看今年美国的表现如何。”
这是2011年第二季以来最糟的季度表现，当时加拿大经济萎缩0.8%，受日本地震和海啸的影响。
扣除特殊事件外，上回加拿大经济有更差的表现是在2009年第二季衰退结束时，当时经济萎缩3.6%。
统计局将第三季成长率由0.6%上修至0.7%。
加拿大经济已远远摆脱衰退，但去年却苦于提升动能。尽管加拿大第四季经济成长率高于美国，但去年多数时间内表现是不如美国的。
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加拿大经济在12月萎缩0.2%。至于2012年全年，则成长1.8%，低于2011年的成长2.6%。
但RBC加拿大制造业采购经理人指数(PMI)显示2月制造业活动扩张速度为五个月来最快，显示2013年经济可能会如多数经济分析师预期般改善。
GDP并不算大意外。在一连串疲弱数据公布后，分析师近几周下修了他们的预估。由于数据比投资人预期来的好，加元因而走强。
**升息倾向**
市场更感兴趣的是，加拿大央行总裁卡尼是否会放弃强硬立场。
卡尼几个月来一直在暗示倾向升息，但上月采取更温和的论调，称这类举措的急迫性降低了。卡尼将在今年去职，转任英国央行总裁。
GDP报告“不是很大的意外，但市场会关注下周的央行政策会议，观察这数据是否让央行进一步修改声明，”加拿大皇家银行的分析师Paul Ferley称。
全球分析师本周将加拿大央行下次升息时间的预估推后至2014年第一季。
**企业投资回温**
消费者支出是成长的主要推动力，连续第二季增长0.7%。
但企业投资回升也是令人乐见的发展，卡尼已敦促民间部门提高支出以推动经济。
企业和政府资本投资增长0.5%，贸易改善也提供助力。
然而，第四季企业库存仅约57亿加元，低于第三季的135亿加元，拖累了GDP。
矿业和油气业第四季对GDP增长的贡献最大。(完) (译文审校 徐文焰)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。