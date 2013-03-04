《独家新闻》中国考虑以海外人民币市场的扩大为契机，推动汇率机制改革

多数境外人民币都在香港，伦敦和新加坡也有相当多的人民币存款。伦敦和新加坡是全球主要的外汇交易中心，也是很多大型跨国企业的大本营，这些企业通过跨境贸易获得人民币，并希望能更加自由地积极使用这些人民币。

目前已经出现一些微妙转变，暗示中国人民银行越来越希望由市场需求来决定放松资本账户管制的步伐。

中国监管当局已批准针对壳牌中国 等个别企业的试点计划，允许企业将多余的外汇资金用于商业目的，助其降低现金量，并提高营运资本使用效率。

中国证监会主席郭树清去年底表示，将把合格境外机构投资者(简称RQFII)投资额度上调2,000亿元人民币，但他没有具体说明何时上调。

此外，新华社还报导称，有关境外人民币投资境内市场的规定将放宽，不再要求投资者将不少于募集规模80%的资金投入债券。

英国央行2月表示,将与中国人民银行讨论设立三年期货币互换安排，为贸易和投资提供融资,并在人民币流动性突然出现短缺时满足市场需求，以维护金融稳定。

韩国央行则更进一步，在去年12月与中国人民银行达成协议，使用双方590亿美元的货币互换协议向贸易企业贷出人民币和韩元，用于贸易结算。

国务院发展研究中心的一位官员表示，确保资本平稳流入国内是决策的重点所在。

“资本流入和投资者投资中国的意愿是新领导层关切的事情，”这位要求匿名的官员表示。“他们知道稳定的资本市场和资本流入对于中国经济发展而言极为重要。”(完)