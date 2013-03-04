美国与加拿大经济指标预测－3月4日－3月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月4日当周 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国ISM-纽约企业活动指数 2月 -- 568.3 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月2日当周 -- +0.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月2日当周 -- +2.7% 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 47.3 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 55.0 55.2 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.0 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -2.2% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正 -- -5.2% 值 扣除运输的耐久财订单 -- +1.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- +6.3% 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 54.8 经季节调整PMI 56.0 58.9 1900 美联储褐皮书 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 4.043 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 35.5 34.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5 续请失业金人数(百万人) 2月23日当 311 307.4 周 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差426 逆差385.4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正 -1.6% -2.0% 值 单位劳工成本 +4.2% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 +5.3% -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差6 逆差9 出口(亿加元) 380.5 376 进口(亿加元) 387 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加145 增加145.9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加17 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% 0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0.8 减少2.19 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.06 兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.2% 持平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当 -- 128.5 周 * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 (完)