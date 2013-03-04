美国与加拿大经济指标预测－3月4日－3月11日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月4日当周 3月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1445 美国ISM-纽约企业活动指数 2月 -- 568.3 3月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月2日当周 -- +0.1% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月2日当周 -- +2.7% 1500 美国IBD消费者信心指数 3月 -- 47.3 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 55.0 55.2 3月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 3月1日当周 -- 753.0 再融资指数 -- 4,105.8 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 2月 增加17.0 增加19.2 1500 美国工厂订单 1月 -2.2% +1.8% 美国耐久财(耐用品)订单 1月修正 -- -5.2% 值 扣除运输的耐久财订单 -- +1.9% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财 -- +6.3% 1500 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 54.8 经季节调整PMI 56.0 58.9 1900 美联储褐皮书 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 2月 -- 4.043 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 35.5 34.4 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5 续请失业金人数(百万人) 2月23日当 311 307.4 周 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差426 逆差385.4 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正 -1.6% -2.0% 值 单位劳工成本 +4.2% +4.5% 1330 加拿大建筑许可 1月 +5.3% -11.2% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差6 逆差9 出口(亿加元) 380.5 376 进口(亿加元) 387 385.1 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加145 增加145.9 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 -- +4.5% 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加17 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% 0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0.8 减少2.19 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.06 兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.2% 持平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当 -- 128.5 周 * 3月11日当周 3月11日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 2月 -- 109.4 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。