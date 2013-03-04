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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:12 BJT

中港个股：民生银行初定下周五启动发行可转债,至多200亿元－IFR

路透3月4日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据两位消息人士称，中国民生银行 初定将于下周五（15日）启动发行其巨额A股可转债。是次可转债期限为六年，最多募资200亿元人民币（32.14亿美元）。

瑞银证券和海通证券 负责安排是项交易。募资将全部用于补充资本金。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 杨淑祯; 审校 黄凯)
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