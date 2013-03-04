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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:45 BJT

重发-韩国数据：2月制造业PMI升至50.9创九个月最高

2月数据是三个月里第二次显示制造业活动扩张，同时创下2012年5月来最高。2月新出口订单分项指数经季节调整后升至51.7，为2011年7月来最高。

制造业活动加速表明全球需求正开始反弹，因韩国拥有全球最大的一些汽车、造船和智能手机生产商。

汇丰/Markit调查表明，目前为止日圆贬值尚未遏制韩国制造业回暖。(完) (编译 戴素萍/程琳; 审校 徐文焰)
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