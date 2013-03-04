金砖国家: 3月1日股汇市收盘纵览

路透3月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.14%，收报1,053.13点。

中国股市：中国股市沪综指周五收市小跌。分析师指出，尽管大盘昨日强劲反弹，但上档压力重重，金融地产等领涨板块的升势亦不连续，投资者信心出现反复。沪综指 收报2,359.506点，跌6.087点或0.26%；本周股指累计涨1.96%。上海A股今日成交额为1,111亿元人民币，上日为1,154亿元。

香港股市：下跌，回吐本周多数涨幅，对经济增长敏感的版块表现疲弱，此前中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，略低于路透预估中值50.2。上月为50.4。恒生指数 收低0.6%，至22,880.2点，本周累计上涨0.4%。恒生国企指数 日内跌0.8%，本周小涨0.2%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收低，微跌0.04%报6.2237。隔夜美元反弹，人民币中间价也在三天连涨后稍做回调，市场结购汇虽仍然稍偏向净结汇，但全国两会(人大和政协会议)前夕交投意愿进一步降温，波动幅度继续收窄。

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印度股市：从三个月低点反弹并收升，因此前被超卖的绩优股攀升，而且印度财政部澄清，其不会质疑外国投资者所持缴税证明的有效性。不过印度股市连续第五周收低。指标BSE指数 上升0.3%或56.98点，收报18,918.52，周线下跌2.1%。NSE指数 涨0.47%或26.55点，报5,719.70，本周下跌2.2%。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二日下跌，并触及逾一个半月以来最低水准，因有传闻称惠誉可能调降印度评级，而且卢比随后跌破关键技术水准，触发美元的止损买盘。卢比兑美元 收报54.90/91，盘中一度触及54.9425的1月9日以来低点，上日收于54.36/37。卢比本周收低1.3%，追平2月15日当周创下的三个月最大跌幅。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,509.800点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收跌1.18%至800.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.45%报30.6990，卢布兑欧元 涨0.15%，报39.9775。 ========================================================================================

巴西股市：下滑，因数据显示该国去年底经济增长率低于预期。圣保罗交易所Bovespa指数 跌0.94%至56,883.99点，本周收高0.33%。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因该国主要贸易伙伴中国和欧洲的经济数据疲弱。雷亚尔兑美元 微跌0.17%至1.9809。

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南非股市：收高逾1%并创下五周来最大周度涨幅，因保险商Old Mutual在公布获利及股息增长后劲升。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨1.13%至35,653.81点，本周涨幅达到约1%，上周为下跌近3%。综合指数 涨1.07%至40,134.97点。