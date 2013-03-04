《香港报摘》--经济日报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--「国五条」空窗期，内地二手火热。赶楼控落实前买卖，避缴20%所得税，二手成交大增。 * 其他:
--政府推出双倍印花税政策，令二手楼市负面情绪上升，楼价700万至1,500万港元之间的大屋苑全面被「冰封」。业界人士预估短期交投续低迷，楼价将跌3-5%。
--对于政府接连出招，新世界发展 执行董事兼联席总经理郑志刚表示，因应政府辣招对市场影响，该集团调低2012至2013年度的售楼目标，由原本的140亿至150亿港元，调低至120亿至130亿元，减幅逾1成。
--内地规模估计高达22.8万亿元人民币的影子银行体系面临调控，为信贷供给和经济前景带来不确定性。工商银行 行长杨凯生昨被问到有关政策取向时，以金融业与实体经济是「血液、骨骼、肌肉」的关系，比喻任何监管政策都须顾及对实体经济造成的影响。
--招商银行 的业绩快报披露去年盈利增长25%，超出市场预期。招行副董事长兼行长马蔚华向全国政协提交的提案中，提到金融脱媒加剧、利率市场化推进等为内银带来挑战，提出开放银行跨业经营的诉求。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。