《香港报摘》--经济日报3月4日

* 要闻版头条:

--「国五条」空窗期，内地二手火热。赶楼控落实前买卖，避缴20%所得税，二手成交大增。 * 其他:

--政府推出双倍印花税政策，令二手楼市负面情绪上升，楼价700万至1,500万港元之间的大屋苑全面被「冰封」。业界人士预估短期交投续低迷，楼价将跌3-5%。

--对于政府接连出招，新世界发展 执行董事兼联席总经理郑志刚表示，因应政府辣招对市场影响，该集团调低2012至2013年度的售楼目标，由原本的140亿至150亿港元，调低至120亿至130亿元，减幅逾1成。

--内地规模估计高达22.8万亿元人民币的影子银行体系面临调控，为信贷供给和经济前景带来不确定性。工商银行 行长杨凯生昨被问到有关政策取向时，以金融业与实体经济是「血液、骨骼、肌肉」的关系，比喻任何监管政策都须顾及对实体经济造成的影响。

--招商银行 的业绩快报披露去年盈利增长25%，超出市场预期。招行副董事长兼行长马蔚华向全国政协提交的提案中，提到金融脱媒加剧、利率市场化推进等为内银带来挑战，提出开放银行跨业经营的诉求。(完)