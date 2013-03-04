香港个股：俄铝称2012年转为净损0.55亿美元,至年底减产约30万吨

路透香港3月4日 - 全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司 周一表示，至2012年12月31日的年度净损为0.55亿美元，上年同期为净利2.37亿美元。

俄铝同时宣布布，至2013年底，将现时拥有及经营的较低效率铝冶炼厂的原铝产量减低约300,000吨，以保持在全球铝市场的竞争力，并将就逐步减低原铝产量的长期计划作考虑。(完)

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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)