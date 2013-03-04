《中国报摘》--中国证券报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国证监会副主席庄心一表示，证监会正在调查万福生科 案。另外，今年将启动并购重组分道制审核试点，并购重组审核改革方向是提高审核效率。新股发行改革市场化方向绝对不会变，今年将有退市企业出现。
* 其他:
--证监会公布《证券公司债务融资工具管理暂行规定（征求意见稿）》，在对现有公司债和次级债等有关规定进行细化的同时，拟允许证券公司发行收益凭证这一新的融资工具。
--全国政协委员侯外林日提案称，借鉴美国个人退休账户有关做法，应由财税部门出台相关政策，允许广东、上海等有条件省市开展个人延税型养老金投资账户试点。
--腾讯控股 董事会主席、首席执行官马化腾表示，除已有的第三方支付牌照，该公司还正在考虑申请小额信贷牌照。
--2月单月多晶硅价格上涨12.49%，加之分布式电源并网政策的出台，让光伏个股成为近期市场追捧的热点。业内人士表示，虽然多晶硅价格从年初至今有大幅上涨，但未来价格会逐渐趋于稳定。受利好政策影响，2013年国内光伏企业业绩有望迎来拐点。
--截至2月末，宝钢股份 累计回购公司股票4.92亿股，最高价5.00元人民币/股，最低价4.51元/股，支付总金额约为23.04亿元。据此计算，该公司已经完成此前公布回购计划的近五成。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。