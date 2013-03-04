《中国报摘》--中国证券报3月4日

* 头版头条:

--中国证监会副主席庄心一表示，证监会正在调查万福生科 案。另外，今年将启动并购重组分道制审核试点，并购重组审核改革方向是提高审核效率。新股发行改革市场化方向绝对不会变，今年将有退市企业出现。

* 其他:

--证监会公布《证券公司债务融资工具管理暂行规定（征求意见稿）》，在对现有公司债和次级债等有关规定进行细化的同时，拟允许证券公司发行收益凭证这一新的融资工具。

--全国政协委员侯外林日提案称，借鉴美国个人退休账户有关做法，应由财税部门出台相关政策，允许广东、上海等有条件省市开展个人延税型养老金投资账户试点。

--腾讯控股 董事会主席、首席执行官马化腾表示，除已有的第三方支付牌照，该公司还正在考虑申请小额信贷牌照。

--2月单月多晶硅价格上涨12.49%，加之分布式电源并网政策的出台，让光伏个股成为近期市场追捧的热点。业内人士表示，虽然多晶硅价格从年初至今有大幅上涨，但未来价格会逐渐趋于稳定。受利好政策影响，2013年国内光伏企业业绩有望迎来拐点。

--截至2月末，宝钢股份 累计回购公司股票4.92亿股，最高价5.00元人民币/股，最低价4.51元/股，支付总金额约为23.04亿元。据此计算，该公司已经完成此前公布回购计划的近五成。(完)