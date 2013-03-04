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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:28 BJT

中国央行：公开市场近期正逆回购交替操作源于春节因素－行长

路透上海3月4日 - 近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

面对过宽流动性，中国央行春节后首周(2月18日当周)即大举回笼资金，不仅暂停了逆回购，且在近八个月后重启正回购，致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币。但市场多将此视为调节资金面的正常举措，对短期政策预期仍维持相对稳定。

而随后资金面日趋紧张，上周三公开市场一度重启逆回购需求申报，但央行上周四意外变阵,致市场此前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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