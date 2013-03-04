中国央行：公开市场近期正逆回购交替操作源于春节因素－行长

面对过宽流动性，中国央行春节后首周(2月18日当周)即大举回笼资金，不仅暂停了逆回购，且在近八个月后重启正回购，致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币。但市场多将此视为调节资金面的正常举措，对短期政策预期仍维持相对稳定。