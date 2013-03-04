中国央行：公开市场近期正逆回购交替操作源于春节因素－行长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月4日 - 近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。
面对过宽流动性，中国央行春节后首周(2月18日当周)即大举回笼资金，不仅暂停了逆回购，且在近八个月后重启正回购，致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币。但市场多将此视为调节资金面的正常举措，对短期政策预期仍维持相对稳定。
而随后资金面日趋紧张，上周三公开市场一度重启逆回购需求申报，但央行上周四意外变阵,致市场此前热盼的逆回购操作未能露面,公开市场当周依然延续资金净回笼态势,惟规模缩窄仅达50亿元.(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。