中国证券：证券公司债务融资工具管理暂行规定公开征求意见，券商可发行收益凭证

路透上海3月4日 - 中国证监会周日公布了证券公司债务融资工具管理暂行规定(征求意见稿)，并向社会公开征求意见，暂行规定将允许证券公司按照规定发行收益凭证这一新的融资工具，以拓宽券商融资渠道。

刊登在证监会网站的新闻稿称，该暂行规定重点对收益凭证作了规定，具体包括：收益凭证可以公开发行，也可以非公开发行，还可以向单一客户定向发行；证券公司可以根据自身和客户的需求，自行约定收益凭证的期限；收益凭证可以在证券交易所、证券公司柜台市场、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让。

证券公司公开发行收益凭证的，应当经证监会批准，证监会自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定；非公开发行债务融资工具的，应当在发行完毕后5个工作日内报证券业协会备案；证券公司非公开发行收益凭证，只能面向合格投资者进行，合格投资者数量不得超过200人。

暂行规定还明确，基金公司、期货公司、证券金融公司和证监会负责监管的其他公司，及商业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构在证券交易所、证券公司柜台、机构间报价与转让系统以及证监会认可的其他场所发行、转让债务融资工具的，参照适用本办法。