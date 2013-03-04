中国证券：证券公司债务融资工具管理暂行规定公开征求意见，券商可发行收益凭证

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海3月4日 - 中国证监会周日公布了证券公司债务融资工具管理暂行规定(征求意见稿)，并向社会公开征求意见，暂行规定将允许证券公司按照规定发行收益凭证这一新的融资工具，以拓宽券商融资渠道。
刊登在证监会网站的新闻稿称，该暂行规定重点对收益凭证作了规定，具体包括：收益凭证可以公开发行，也可以非公开发行，还可以向单一客户定向发行；证券公司可以根据自身和客户的需求，自行约定收益凭证的期限；收益凭证可以在证券交易所、证券公司柜台市场、机构间报价与转让系统以及中国证监会认可的其他场所发行、转让。
证券公司公开发行收益凭证的，应当经证监会批准，证监会自受理申请之日起20个工作日内作出行政许可决定；非公开发行债务融资工具的，应当在发行完毕后5个工作日内报证券业协会备案；证券公司非公开发行收益凭证，只能面向合格投资者进行，合格投资者数量不得超过200人。
暂行规定还明确，基金公司、期货公司、证券金融公司和证监会负责监管的其他公司，及商业银行、保险公司、信托公司等其他金融机构在证券交易所、证券公司柜台、机构间报价与转让系统以及证监会认可的其他场所发行、转让债务融资工具的，参照适用本办法。
该负责人表示，下一步，证监会将根据社会各方面意见，对《暂行规定》作进一步修改完善后，及时公布实施。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。