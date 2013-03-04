《台湾报摘》--经济日报3月4日

* 头版头条:

--第一金 投信基金经理人涉炒股弊案遭检调搜索,财政部昨日火速撤换第一金投信董事长洪新湜,并下令全面清查公股投信、券商的内控、帐目及人员,金管会也将展开行政调查,并将投资流程列金检重点,对投信加强金检频率.

* 其他:

--财部要对特种行业全面加税,凡经营有陪侍行为的特种饮食业,包括有陪侍者的PUB、KTV、网咖、牛郎店、三温暖浴室等声色场所,将不再区分陪侍者性别,一律改课25%营业重税.

--台积电 抢进高阶封装领域的CoWoS技术成效不如预期,传主力客户阿尔特拉 (Altera)、赛灵思(Xilinx)决定改采层叠封装(PoP),有意将订单转向日月光 、矽品 及美商艾克尔等封测大厂,苹果 也考虑跟进将相关封测订单移至日月光.

--国内外汇指定银行(DBU)人民币存款余额已于上周五突破100亿人民币(约500亿台币),据各银行报给央行资料,民营银行囊括前五强的80%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.