《台湾报摘》--经济日报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--第一金 投信基金经理人涉炒股弊案遭检调搜索,财政部昨日火速撤换第一金投信董事长洪新湜,并下令全面清查公股投信、券商的内控、帐目及人员,金管会也将展开行政调查,并将投资流程列金检重点,对投信加强金检频率.
* 其他:
--财部要对特种行业全面加税,凡经营有陪侍行为的特种饮食业,包括有陪侍者的PUB、KTV、网咖、牛郎店、三温暖浴室等声色场所,将不再区分陪侍者性别,一律改课25%营业重税.
--台积电 抢进高阶封装领域的CoWoS技术成效不如预期,传主力客户阿尔特拉 (Altera)、赛灵思(Xilinx)决定改采层叠封装(PoP),有意将订单转向日月光 、矽品 及美商艾克尔等封测大厂,苹果 也考虑跟进将相关封测订单移至日月光.
--国内外汇指定银行(DBU)人民币存款余额已于上周五突破100亿人民币(约500亿台币),据各银行报给央行资料,民营银行囊括前五强的80%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。