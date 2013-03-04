中国铁路：铁道部将拆分为国家铁路总局和铁路总公司，前者并入大交通部—报载

路透北京3月4日 - 中国“铁老大”的机构改革已经如箭在弦。据21世纪经济报道的消息指，铁道部将分拆为国家铁路总局和中国铁路总公司，其中国家铁路总局将按照副部级的设置并入大交通部。

报导还援引铁路消息人士称，改革的第一步是分拆铁道部，至于地方路局的改制因牵涉具体的铁路运营，为保铁路的稳定运营，中央短期内不会有大调整。

消息人士并进一步透露，中国铁路总公司将以现铁道部运输局为主要班底，进行公司化的设置，主要负责铁路的运营。而运输局的人事调整在今年初为应对大部制的改革已经兑现，暂时不会再有大的调整。

今年1月，原本担任铁道部运输局局长的吴强被平级调到铁道部政治部担任副主任，其职位由其副手程先东接任。而铁道部现有其他司局后续将随着机构改革的落实有裁并。

“除了运输局人心稳定，大部分人希望能去即将成立的铁路总公司任职，”铁路系统人士说。

不过，即将划至国资委麾下的中国铁路总公司究竟为副部级还是正部级单位暂未有确切消息。

路透1月初援引两位来自官方的消息人士透露，中国新一届政府将启动大部制改革，而最先实行大部制改革的领域主要有大文化部，其次是实行大交通运输部。消息人士称，大文化部的改革方案是将新闻出版总署和国家广电总局并入到文化部，大交通运输部是将铁道部并入到交通运输部。

根据21世纪经济报道此前获悉的铁道部改革的部分建议草案内容，国家铁路总局将保留的职能主要是三部分：一是铁路的建设规划和建设管理，二是安全标准的制定以及执行和监督，三是劳动和卫生，这一部分主要是保留铁道部劳动和卫生司的既有职能。

地方铁路局人士也证实了铁道部分拆为两大机构启动在即的消息，前述消息人士透露，各个地方路局将纳入新成立的中国铁路总公司麾下运营管理，但地方路局改制一事目前看来会略作延后。

根据前述的改革建议草案内容，现有的18个铁路局将重新梳理，组建华北、华东、华中、华南、西南、西北等六个或者七个区域集团公司，归口至中国铁路总公司。