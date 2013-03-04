《台湾报摘》－工商时报3月4日

--公股金融机构出包(出事)让台湾财长张盛和震怒，针对第一金 投信三基金经理人涉及普格案，张盛和火速下达四大指令，除昨日指示第一金董事长蔡庆年今天立即撤换第一金投信董事长洪新湜，上午也将全面发函八大公股金控、银行撤查。

--据传金管会与大陆银监会的“金银会”将在3月下旬召开，其中开放两岸银行参股比例、大陆银行旗下QDII(合格境内机构投资者)来台投资为本次会谈焦点。对此昨日出席大陆全国政协会议的陆银业者表示，希望台湾开放陆银参股的比例“能有明显提高”，甚至上限能达到50%，但对于旗下QDII来台投资台股，陆银业者仅保守回应。