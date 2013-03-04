《台湾报摘》－工商时报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--公股金融机构出包(出事)让台湾财长张盛和震怒，针对第一金 投信三基金经理人涉及普格案，张盛和火速下达四大指令，除昨日指示第一金董事长蔡庆年今天立即撤换第一金投信董事长洪新湜，上午也将全面发函八大公股金控、银行撤查。
* 其他:
--据传金管会与大陆银监会的“金银会”将在3月下旬召开，其中开放两岸银行参股比例、大陆银行旗下QDII(合格境内机构投资者)来台投资为本次会谈焦点。对此昨日出席大陆全国政协会议的陆银业者表示，希望台湾开放陆银参股的比例“能有明显提高”，甚至上限能达到50%，但对于旗下QDII来台投资台股，陆银业者仅保守回应。
--博弈专法审议启动，行政院周三将审议“设置观光赌场管理条例草案”，投资者向地方、中央缴交博弈特别税费占总营业收入比率13%，远低于新加坡、澳门。
--传统产业在今年上半年银行联贷市场扮演重量级角色，为大陆建厂，台塑 集团拟组3亿美元联贷案，远东集团旗下远东仪化也将在台湾募集3.5亿美元联贷案，两大联贷案合计就贡献国银超过6亿美元的联贷商机。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。