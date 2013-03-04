中国公开市场: 一级交易商今日可申报正/逆回购需求－业内人士

路透上海3月4日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报7天和14天逆回购需求，以及28正回购需求。

上周公开市场延续了资金净回笼态势，惟规模缩窄仅50亿元人民币，其中周四央行更意外变阵，市场此前热盼的逆回购操作未露面。业内人士指出，春节后现金陆续回流银行，加之近期财政资金释放，或对缓解流动性压力渐现扶持，这可能成为周四逆回购没有实际操作的原因。

全国政协委员、中国人民银行行长周小川最新则表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。(完)

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