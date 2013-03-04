日本经济：央行当前购买资产的规模和种类不足以实现通胀目标--黑田东彦

路透东京3月4日 - 日本央行总裁提名人黑田东彦周一表示，日本央行目前购买资产的规模和种类不足以实现2%的通胀目标。

“日本央行必须通过与市场沟通，明确传递出这样的信息，即其将尽一切努力抗击通缩,“黑田东彦在众议院的一场听证会上表示。