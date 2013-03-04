中国个股：超日太阳发布付息公告，暂时躲过债务违约风险

路透上海3月4日 - 陷入偿债困局的中国光伏企业－上海超日太阳能科技股份有限公司 周六发布公司债付息公告，表示将在周四(7日)支付其公司债利息，超日太阳终于在最后关头暂时躲过债务违约风险。

付息公告显示，公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日3个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

11超日债 的票面利率为8.98%，每手11超日债(面值1,000元)派发利息为89.80元人民币，除息日和兑息日均为3月7日。

而此前超日太阳为度过流动性危机的自救行动遭遇阻力。青海省国有资产投资管理公司上周五公告称，不支持其子公司青海木里煤业开发集团入股超日太阳。

而超日太阳此前的风险提示公告指出，公司董事会特别提醒投资者关注11超日债存在的风险：目前公司流动性困难并未得到缓解，资金仍然较为紧张，11超日债是否能按时首次付息存在不确定性。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。

根据深圳证交所相关规定，债券付息两个交易日前，发行人应发布是否能够按时支付利息的公告，公司须于3月5日前发布是否能够按时支付债券首次利息的公告。

超日太阳此前公布业绩快报显示，2012年公司实现营业总收入20.54亿元，同比减少12.79亿。同时公司经营管理费用和财务费用高居不下，欧洲光伏政策的影响和光伏行业整体的不景气，公司对存货、机器设备和电站投资、应收帐款计提减值准备增加，致使去年公司亏损13.69亿元。

超日太阳1月曾公告称，公司控股股东倪开禄及其女已与青海省木里煤业开发集团有限公司，签署了不低于35%比例的股权转让意向书。 不过超日太阳提示，此次转让协议仅为股份转让意向书，属于股份转让双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，不具有法律效力，能否获得最终实施仍具有重大不确定性。(完)

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(here) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)