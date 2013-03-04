《香港报摘》－信报3月4日

* 要闻版头条:

--随着全国政协昨天在北京开幕，两会议题将成为A股市场轮流炒作的题材，市场憧憬相关部门将释出对环保、农业、教育、医疗等产业的支持，有分析师指出，相关中小型题材股走势有望受惠，惟市场资金仍有欠宽裕，加上刚刚公布差于预期的PMI数据，以及房地产调控收紧等利淡消息，预计短期内大盘将维持震荡走势。 * 其他:

--港股波动，惟新股市场气氛未受影响，市场消息指出，内地百年企业、调味品生产商老恒和，正着手筹备来港上市大计，集资金额约5亿至6亿港元。

--港交所 的设备托管服务投入运作三个月，使用服务的经纪行，占大市总成交已达15%。港交所计划于今年6月扩展至衍生产品市场，届时期货经纪行都可以租用设备托管服务，减低营运成本和加快交易速度。(完)