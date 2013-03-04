《香港报摘》－信报3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条:
--随着全国政协昨天在北京开幕，两会议题将成为A股市场轮流炒作的题材，市场憧憬相关部门将释出对环保、农业、教育、医疗等产业的支持，有分析师指出，相关中小型题材股走势有望受惠，惟市场资金仍有欠宽裕，加上刚刚公布差于预期的PMI数据，以及房地产调控收紧等利淡消息，预计短期内大盘将维持震荡走势。 * 其他:
--港股波动，惟新股市场气氛未受影响，市场消息指出，内地百年企业、调味品生产商老恒和，正着手筹备来港上市大计，集资金额约5亿至6亿港元。
--港交所 的设备托管服务投入运作三个月，使用服务的经纪行，占大市总成交已达15%。港交所计划于今年6月扩展至衍生产品市场，届时期货经纪行都可以租用设备托管服务，减低营运成本和加快交易速度。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。