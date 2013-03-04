《台湾重要政经日程》－3月4日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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3/4(一) 16:30 财政部国库署例行记者会
==================近期重要政经消息======================
3/5(二) 08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率，1月为上涨1.15% 14:00 台新金控 投资人说明会 16:10 央行公布2月外汇存底，1月底时为4,065.57亿美元
3/7(四) 16:00 财政部公布2月出/进口数据，上月出口年增21.8% 14:00 富邦金控 主办"后两岸货币清算两岸货币清算时期，台湾金融业的机会与挑战"论坛 14:00 新光金控 投资人说明会
3/8(五) 14:00 富邦金控 投资人说明会
3/13(三) 16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据
3/18(一) 12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行
3/22(五)
8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/27(三) 12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
4/4-4/5 儿童节/民族扫墓节休市二日
5/20(一) 16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三) 端午节休市一日
9/14(六) 弹性放假补行上班一日
9/19-9/20 中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四) 国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。